-Psikiyatri çadırı VAN (A.A) - 30.10.2011 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesinin bahçesinde kurulan psikiyatri acil çadırında depremzedelere psikolojik destek veriliyor. Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Aydın, 10 kişilik ekiple ilk günden itibaren çadırda 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini bildirdi. Kendilerine başvuran hastalara broşür verdiklerini ifade eden Aydın, psikososyal anlamda ne gerekiyorsa vermeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlarda genellikle afet travmasıyla ilgili olarak hüzün, tedirginlik, gerginlik, uykusuzluk, ufak tefek seslerden irkilme, huzursuzluk gibi belirtiler olduğunu bildiren Aydın, şunları kaydetti: ''Bu hastalarımıza rahatlatıcı ilaçlar vererek uykularını düzene koymaya çalışıyoruz. Türkiye Psikiyatri Derneği afet biriminden gelen 7 ekiple çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız Erciş başta olmak üzere sahaya inmiş durumda. Bize ulaşmakta zorluk çekenlere bu arkadaşlarımız sahada gerekli desteği veriyor.'' İnanç ve kadere teslimiyetin insanların bu acıyı ve travmayı kolay kaldırmasında önemli bir etken olduğuna işaret eden Aydın, batı toplumlarında bu tür travmaların atlatılmasının zor olduğunu ancak eşini ve çocuğunu kaybeden bir hastanın ''takdiriilahi'' diyerek bunu kabullendiğini gördüklerini söyledi.