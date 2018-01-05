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Dünya
Deutsche Welle

Psikiyatr: Trump'ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek

Çoğunluğu Demokrat Partili Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın ruh sağlığından endişe ettikleri gerekçesiyle tanınmış psikyatr Profesör Bandy Lee'den durum değerlendirmesi aldı.

05 Ocak 2018 16:28

ABD Kongresi'nde çoğunluğu Demokrat Partili üyelerden oluşan bir grup, Başkan Donald Trump'ın ruh sağlığından endişe duyduklarını belirterek, konuya yönelik uzman değerlendirmesine başvurdu.

CNN televizyonu ve Politicio dergisinin haberine göre, aralarında Cumhuriyetçi Parti'den bir senatörün de olduğu belirtilen kongre üyeleri, 5-6 Aralık tarihlerinde Yale Üniversitesi Psikyatri bölümünden Profesör Bandy Lee ile bir araya geldi.

Lee, CNN televizyonuna verdiği demeçte, "Vekiller, Başkan'ın tehlikeli olmasından ve ruhsal istikrarsızlığının ulus için yarattığı tehlikelerden endişeli olduklarını belirttiler" dedi.

Konuya yönelik Politicio dergisine de açıklama yapan Lee, "Trump'ın durumu daha da kötüleşecek ve başkanlığın getirdiği baskılarla kontrol edilemez hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Psikyatrist Bandy Lee, Donald Trump'ın ruh sağlığına ilişkin 27 psikyatr ve ruh sağlığı uzmanının görüşlerini "Tehlikeli Donald Trump vakası" adlı kitabında toplamıştı.

Beyaz Saray: Utanç verici ve gülünç

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, Başkan Trump'ın ruh sağlığına yönelik açıklamaları "utanç verici" ve "gülünç" olarak değerlendirdi.

Sözcü, "Eğer Trump sağlık açısından uygun olmasaydı, orada oturamaz ve Cumhuriyeçi Parti'nin şimdiye kadar gördüğü en nitelikli adayları mağlup edemezdi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Anayasası'na göre başkanların görevden azledilmelerine yönelik iki süreç bulunuyor. İlkinde ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde azletme süreci başlatılıp oylama yapılma imkanı bulunuyor. Oylamadan geçmesi durumunda kararın bir de Kongre'nin üst kanadı olan Senato'dan geçmesi gerekiyor.

İkinci yol ise başkan yardımcısı ve kabinenin yarısının başkanın artık görevini ve yükümlü olduğu sorumlulukları yerine getiremeyeceğini beyan etmesi. Bugüne kadar hiçbir ABD Başkanı görevinden azledilmedi.

Öte yandan ABD'de Psikyatri Birliği'nin yönetmeliğine göre, birebir görüşülmeden bir kişiye yönelik tanı koyulması kabul edilmiyor.

DW/AFP, GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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