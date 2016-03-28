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Spor

"PSG'de kalmam için heykelimi dikmeleri gerek" diyen Ibrahimovic: Henüz boyutuna karar veremedik

"35 yaşındayım ve geleceğim parlak"

28 Mart 2016 11:44

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında Çek Cumhuriyeti ile yapacakları maç için bulunduğu milli takım kampında açıklamalarda bulundu.  Önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu, transferi konusunda "PSG'de kalabilmem için Eyfel'in yerine benim heykelimi dikmeleri gerektiğini belirtmiştim. Hâlâ heykelin hangi ölçüde olacağına karar vermedik ama Eyfel Kulesi'nin yerine benim heykelimi dikeceklerine inanmıyorum." dedi.

Eurosport'un haberine göre, Premier League'den kendisine teklifler geldiğini aktaran yıldız oyuncu, ''Bu sene iyi bir sezon geçirdim. İngiltere'den teklifler aldığım doğru ama sezon sonunda her şey olabilir. Geleceğim ile ilgili her şeyin şu anda çok parlak gözüktüğünü söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, 34 yaşına girmesine rağmen kendisini genç hissettiğini aktararak, ''Şu anda 35 yaşına girmek üzereyim. Bu sene hayatımın en iyi sezonunu geçiriyorum. Her yeni yıl bana ve futboluma bir şeyler katıyor. Tecrübem artıyor. Bu benim işim, ben bunu en iyi şekilde yapmak zorundayım" diyerek sözlerini tamamladı.

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