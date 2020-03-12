2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçen PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında PSG, Borussia Dortmund'u seyircisiz maçta konuk etti.

Ev sahibi ekip Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Gueye, Paredes, Di Maria, Sarabia, Neymar ve Cavani; konuk ekip ise Bürki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Guerreiro, Witsel, Emre Can, Thorgan Hazard, Sancho ve Haaland ilk 11'leriyle sahaya çıktı.

PSG'de hastalığı sebebiyle iki antrenman kaçıran Kylian Mbappe, yedek kulübesinde başladığı maçın 64. dakikasında Pablo Sarabia'nın yerine oyuna girdi.

28. dakikada Angel Di Maria'nın köşe vuruşundan yaptığı ortayı kafayla ağlara gönderen Neymar, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

45+1. dakikada Pablo Sarabia'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa son dokunuşu Juan Bernat yaptı ve PSG farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Düşük tempoda geçen ve iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ikinci 45 dakikada başka gol sesi çıkmadı ve PSG karşılaşmayı 2-0 kazandı.

89. dakikada Emre Can'ın Neymar'a yaptığı faulün ardından iki futbolcu arasında tartışma çıktı. Brezilyalı oyuncuyu iten Emre Can'a hakem Anthony Taylor direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fransız ekip, aldığı bu sonuçla çeyrek finale yükselen taraf oldu.