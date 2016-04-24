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Spor

PSG, müzesine bir kupa daha götürdü: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e elenerek yine yarı final göremeyen Blanc'ın öğrencileri, Lille karşısında Lig Kupası'nı kazanarak moral buldu

24 Nisan 2016 10:12

Fransa Lig Kupası finalinde Lille karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1'lik zaferle sahadan ayrılan PSG, üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e elenerek yine yarı final göremeyen Blanc'ın öğrencileri, Lig Kupası'nı kazanarak moral buldu.

Eurosport'taki habere göre, Ligue 1'deki üst üste 4. şampiyonluğunu Mart ayında garantileyen PSG, Lig Kupası finalinde Lille'i 2-1 yenerek bu sezonki ikinci kupasını aldı.

40'ta Arjantinli orta saha Pastore'nin golüyle öne geçen başkent ekibi soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Lille, formda sol beki Sidibe ile 49'da skoru eşitledi.

70'te Rabiot'nun atılmasıyla ibre Lille'den yana döndü ama PSG şoku çabuk atlattı ve Di Maria'nın golüyle 74'te öne geçerek bir zafer daha kazandı.

Hegemonya 
Fransa Kupası finalinde Marsilya ile karşılaşacak olan PSG, bu kupayı da müzesine götürürse üst üste 2 sezon boyunca Fransa'daki tüm kupaları kazanmış olacak.

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