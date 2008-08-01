PSG' kupada yer alamayacak

Tempo24 -





Ligue 1'de geçen sezon 29 Mart'ta PSG ile Lens arasında yapılan final maçında bazı PSG taraftarları açtıkları pankartlarla, Kuzey Fransa'da yaşayan Fransızlar'ı 'sübyancı, işsiz ve kendi soyuyla çiftleşenler' olarak tanımlamışlardı.





Bunun üzerine Fransa Futbol Federasyonu (FFF), PSG'yi gelecek sezon Fransa Ligi Kupası'na katılmaktan men etti. Fransa Olimpiyat Komitesi, Federasyona, cezayı hafifletmek için çağrıda bulunsa da, FFF verilen cezanın olayın ciddiyetine uygun olduğunu açıkladı.





Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de tribünlerde olduğu ve 2-1 PSG'nin üstünlüğüyle biten karşılaşmada yaşanan olaylar ülke çapında yankı uyandırmıştı.