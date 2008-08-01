T24 LogoT24 Logo
Spor

PSG' kupada yer alamayacak

Fransa Lig Kupası'ndan gelecek sezon için men edilen Paris Saint-Germain'in (PSG), Fransa Federasyonu'na yaptığı temyiz başvurusu reddedildi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -


Ligue 1'de geçen sezon 29 Mart'ta PSG ile Lens arasında yapılan final maçında bazı PSG taraftarları açtıkları pankartlarla, Kuzey Fransa'da yaşayan Fransızlar'ı 'sübyancı, işsiz ve kendi soyuyla çiftleşenler' olarak tanımlamışlardı.


Bunun üzerine Fransa Futbol Federasyonu (FFF), PSG'yi gelecek sezon Fransa Ligi Kupası'na katılmaktan men etti. Fransa Olimpiyat Komitesi, Federasyona, cezayı hafifletmek için çağrıda bulunsa da, FFF verilen cezanın olayın ciddiyetine uygun olduğunu açıkladı.


Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de tribünlerde olduğu ve 2-1 PSG'nin üstünlüğüyle biten karşılaşmada yaşanan olaylar ülke çapında yankı uyandırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24