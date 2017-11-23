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Spor

PSG gole doymuyor 

5'inci maçlar sonunda toplamda 24 gole ulaşarak rekor kırdılar  İSTANBUL-(DHA) Şampiyolar Ligi'nde gösterdiği performans ile şimdiden kupanın favori takımlarından biri haline gelen Paris Saint-Germain, yeni bir rekora da imza attı

23 Kasım 2017 16:23

5\'inci maçlar sonunda toplamda 24 gole ulaşarak rekor kırdılar 

İSTANBUL-(DHA) Şampiyolar Ligi\'nde gösterdiği performans ile şimdiden kupanın favori takımlarından biri haline gelen Paris Saint-Germain, yeni bir rekora da imza attı. Şampiyonlar Ligi\'nde dün gece Celtic\'i evinde 7-1 mağlup ederek B Grubu\'nda namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint-Germain, toplamda 24 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı. 
Şampiyonlar Ligi\'nde geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund tarafından kırılan 21 gollük rekoru henüz grup maçları bitmeden kıran PSG, Şampyonlar Ligi\'nin grup aşamasında en fazla gol kaydeden takım olmayı başardı.
 

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