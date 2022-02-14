PSG Cengiz Ünder'i istiyor

Fransa'da performansıyla göz dolduran Cengiz Ünder'e Paris Saint-Germain'in (PSG) talip olduğu öğrenildi.

Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in bonservisi İtalyan kulüp Roma'da bulunuyor. Sezon başında Fransız kulübüne kiralık olarak katılan milli futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonunun bulunmasına rağmen FIFA tarafından Marsilya'ya ceza verilmişti. Cezayı fırsata çevirmek isteyen Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin Cengiz'i istediğini öğrendi.

Taraftarın sevgilisi

Star.com.tr'de yer alan haberde, Marsilya'da başarılı performans gösteren Cengiz Ünder kısa sürede taraftarların sevgilisi olmuştu. Milli yıldız için Marsilya taraftarları pankartlar asmış hatta koreografi hazırlamışlardı. Fransız basınında da konuşulan olası PSG transferi için Cengiz Ünder'in Marsilya taraftarıyla olan ilişkisi de merak ediliyor. Fransa'nın en önde gelen takımı PSG'nin ise milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.

24 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon katıldığı Marsilya'da 28 maça çıktı. Milli yıldız çıktığı 28 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.