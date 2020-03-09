PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Paris Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyruldu.