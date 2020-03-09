PSG - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Paris Saint-Germain (PSG) ve Borussia Dortmund'un karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Paris Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda PSG-Borussia Dortmund karşılaşmasının, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyruldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te, 11 Mart'ta oynanacak mücadelede Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takım belirlenecek.
Fransa'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, vaka sayısı bin 126'ya ulaşmış, hükûmet binden fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı almıştı.