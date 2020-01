PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi "Finansal Fair Play kaygısı yaşamıyoruz" 

\"Bu transferler PSG\'nin dünyanın en iyi takımı ve spor markası haline gelmesi hedefi içindir\"

PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi, İngiliz The Telegraph gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Neymar ve Kylian Mbappe transferleri ile futbol tarihinin transfer rekorlarını altüst eden Nasser al-Khelaifi, Finansal Fair Play kaygısı yaşamadıklarını söyledi.

\"BU TRANSFERLER PSG\'NİN DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI VE SPOR MARKASI HALİNE GELMESİ HEDEFİ İÇİNDİR\"

222 Milyon Euroluk Neymar ve 180 Milyon Euroluk Kylian Mbappe transferlerinin müthiş bir başarı olduğunu belirten Nasser al-Khelaifi \"Bu transferler PSG\'nin dünyanın en iyi takımı ve spor markası haline gelmesi hedefi içindir\" dedi.

PSG\'yi satın aldıkları dönem itibariyle çok çalıştıklarını belirten Katarlı işadamı \"Kulüp gelirlerini artırma konusunda son 6 yıldır sıkı çalışıyoruz. Bilet satışı, sponsorluk, ürün satışı, maç günü gelirleri ve yayın hakları gelirlerimizi 90 Milyon Eurodan yaklaşık 500 Milyon Euroya çıkardık. Son iki sezonda ise kar eden bir kulübüz. Şimdi gelirlerimiz yüzde 20 ile yüzde 40 arasında daha büyütmeyi hedefliyoruz. Financial Fair-Play kriterlerini karşılamamız için 30 Haziran 2018\'e kadar süremiz var. Bu yüzden herkese diyorum ki; rahatlayın ve kendi projeniz hakkında düşünün. Biz kendi projemizi düşünüp, inşa ediyoruz\'\' diye konuştu.

\"YAPTIĞIMIZ TRANSFERLERDEN DOLAYI CEZA ALMAMIZ İÇİN UEFA BASKI YAPAN TAKIMLAR VAR\"

Bazı Avrupa Kulüplerinin UEFA\'ya baskı yaptığını belirten Nasser al-Khelaifi \"Yaptığımız transferlerden dolayı ceza almamız için UEFA baskı yapan takımlar var. Ama UEFA bu baskılara izin vermez çünkü çok ciddi ve profesyonel çalışıyorlar. Biz kendimize güveniyoruz. Tüm takımlara da saygı duyuyoruz ve aynsını bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi\'nde oldukça rekabetçi olacağız. Tüm kural ve düzenlemelere saygı duyuyoruz\" şeklinde konuştu.

PSG\'ye yaptıkları yatırımların uzun vadeli olduğunu belirten Nasser al-Khelaifi, 2-3 yıl içinde insanların ne kadar başarılı bir iş yaptıklarını anlayacaklarını söyledi.

\"NEYMAR\'IN BREZİLYA\'DAKİ İMZA TÖRENİ 85 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ\"

Neymar transferiyle kulübün dünya çapındaki popüleritesini artırdıklarını ve PSG\'nin dev bir marka haline geldiğinin söyleyen Al-Khelaifi, \'\'Brezilya\'da yayın yapan Globo TV\'nin sahibiyle konuştum. \'Bana Neymar\'ın imza törenini Brezilya\'da kaç kişi tarafından izlendiğini sordu. Bende 5-10 milyon insan dediğimde\' Neymar\'ın Brezilya\'daki imza törenini 85 milyon kişi tarafından izlendiğini söyledi. Bu rakam gerçekten inanılmaz. Mesela şu anda güzel bir problemimiz var; satılacak formamız kalmadı. Geçen hafta ABD\'deyken her köşede PSG formaları gördüm. Bu durum Asya\'da, Latin Amerika\'da ve Orta Doğu\'da da aynı\'\' ifadelerini kullandı.

PSG\'nin Guingamp maçını 183 ülkeden canlı yayınladığını belirten Nasser al-Khelaifi \"183 ülkeden canlı maç yayını Fransa Ligi ve takımları için müthiş bir olay. Bu durum Şampiyonlar Ligi için de güzel, çünkü başka bir kulüple rekabet edeceksiniz. Yeni kulüplerin gelmesi ve bu kulüblerin hırslı olması önemlidir\" dedi.