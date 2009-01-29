Provokatif ve çok seksi

Abazoğlu'ndan Paris'te defile - FOTOGALERİ

İlkez Deniz giymişti

Akşam'ın haberine göre; elbise için 'Neredeyse yok gibi duran bu elbiseyi giyen manken, küstah bir kız imajı veriyor. Gümüş el işlemeli askılarıyla kollukları elbisenin en dikkati çeken bölümleri. Boyu yere kadar inmesine rağmen, mavi tunik, giyen kişinin cesur bir frikik vermesine yol açıyor. Bu elbiseyi cesur bir pop yıldızı bile giymek için 2 kez düşünür' denildi.Cengiz Abazoğlu'nun, defilede 2009 bahar/yaz koleksiyonundan pembe, beyaz, mavi ve nane yeşili kıyafetler de sergilediği belirtilen gazetede, söz konusu kıyafetlerin hiçbirinin 'alçakgönüllü olmadığı' yorumuna yer verildi. Vücudu oldukça seksi bir biçimde açıkta bırakan mavi elbisenin yanı sıra, ünlü modacının elbiselerinin 'derin göğüs dekolteleri' ve 'yırtmaçlarla' vücudun en dikkat çekici bölümlerini açıkta bıraktığına dikkat çekildi.Mankenliği bırakan Deniz Akkaya, Aralık 2008'de George V Hotel'de yapılacak olan defileye hazırlanan Cengiz Abazoğlu'nun kıyafetlerini giyip birbirinden seksi pozlar vermişti. Paris’teki defilede aynı kıyafeti Rus manken Martha S giydi.