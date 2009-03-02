'Provokasyon vardı ama özür diliyorum'

Tekin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında, gazetecilerin dün Bağcılar'da yaşanan olayla ilgili sorularını yanıtladı. "Bağcılar'da ne yaşandı?" şeklindeki soru üzerine Tekin, şunları anlattı:



'Bir provokasyon vardı'



"Biliyorsunuz, öncelikle otobüse binmek istedi. Elinde 6 ok bayraklı, çarşaflı bir hanımefendi. Kapıyı açtırdım, arabaya da aldık. Daha sonra arkadaşlarımız Kıymet abla olduğunu fark etti. Bizde aday olmuş bir arkadaşımız. Bir provokasyon vardı. Ama bu provokasyonun arkasında kimler vardı, doğrusu tam çözemedik. Eşinin bize söylemiş olduğu, 3 gün önce AKP Belediye Başkanı ile görüştüğü ve AKP seçim ofisine gittiği. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama böyle bir rivayette de bulunmak istemiyorum. Sonuçta Kıymet ablanın böyle bir provokasyona neden alet olduğunu doğrusu daha çözebilmiş değilim. Belediye başkanı böyle bir olay içinde olur mu, olmaz mı doğrusu hiç belediye başkanına da yakıştırmıyorum. Rakip parti yapmışsa, onlara da yakıştırmıyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde Kıymet abla da bu olayın arka boyutunu sizlere anlatacak."



Tekin, Kıymet Özgür'ün partiye aktif üye olup olmadığına ilişkin soruya, "Aktif üyeydi, bir hafta önce seçim ofisimizde görüştüğümüz bir insandı" yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, Kıymet Özgür'ün günlük yaşamında çarşaf giyip giymediğine yönelik sorusu üzerine de Tekin, "Hayır, son derece modern, açık... Sitesine baktığınızda da göreceksiniz. Bizde parti üyesi olmuş. Bir hafta önce kendisiyle birebir görüştüğüm bir insandı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu bilemiyorum" diye konuştu.



Tekin, Kıymet Özgür'ün 1999 seçimlerinde CHP'den aday olduğunu da anımsattı.



Partililerin müdahale tarzına yönelik soru üzerine de Tekin, "Evet, üzücü bir olay oldu. Arkadaşlarımız kendisini tanıdıkları için fevri davrandılar. Sesinden tanıyıp, 'Kıymet abla, sen misin?' diyorlar. 'Hayır, ben değilim' diyor. Bir arkadaşımız da yapmaması gereken bir davranışta bulunuyor. Yüzünü açınca Kıymet abla olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Bağcılar'daki olayda Kıymet Özgür'ün suratına tükürüldüğü ve basına saldırıldığı" şeklindeki ifadesi üzerine de Tekin, "Çok haklısınız. Arkadaşlar adına sizlerden, hanımefendiden özür diliyorum. Her ne kadar provokasyon da olsa. O hareketlerde bulunanlar, bize oy veren, parti çalışmalarında bulunan arkadaşlar. Sebebi ne olursa olsun o arkadaşların davranışlarını kınıyorum" şeklinde konuştu.



Tekin, olaya müdahale eden partililer hakkında işlem yapılacağını da ifade etti.



Bir gazetecinin, "Tuzağa düştük diyor musunuz?" şeklindeki sorusuyu Tekin, şöyle yanıtladı:



"Bu seçim arifesinde bunlar olur. Tuzağa düşmedik. Özellikle ben çok hassas davrandım. Öncelikle hanımefendi otobüse binmek istedi, otobüse aldım. Sayın Kılıçdaroğlu ile de merhabalaştı. Hatta 'otobüse çıkıp konuşmak istiyorum' dedi. 'Hayır ablacığım, miting bitti biz gidiyoruz' dedik. Onunla yetinmedi, taşkınlıklar yaptı. Daha sonra da bu taşkınlıkları arkadaşlar fark etti. Bizim partili bir arkadaşımız. Kendisine yakıştıramadım. Arkadaşlarımın da davranışlarını doğru bulmadım."



