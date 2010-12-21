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PROVAKATÖR TUTUKLANDI VAN (A.A)

21 Aralık 2010 13:18

-PROVAKATÖR TUTUKLANDI VAN (A.A) - 21.12.2010 - Van'da, izinsiz gösteri yapan grubu, iş yerlerine ve polise saldırmaları konusunda yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, ''Terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 10 Aralıkta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üst araması yapılmak istenen Sedat Karadağ'ın kendisini vurduğu olayı bahane ederek Van'da 18 Aralıkta izinsiz gösteri yapan grubu, iş yerlerine ve polise taşla saldırmaları konusunda yönlendirdiği belirlenen Sabri Akdoğan, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında terör örgütü PKK adına çeşitli silahlı eylemlerde bulunduğu saptanan Akdoğan, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye çıkarıldı. Akdoğan, savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkemece ''Terör örgütü üyesi olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde mala zarar vermek ve terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından tutuklandı.

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