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Spor

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 23:47

-PROTOKOL TRİBÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında İstanbul'da yapılan maçın son anlarında protokol tribününde kavga çıktı. Trabzonspor'un 88. dakikada Burak Yılmaz ile bulduğu golle 2-1 kazandığı maçta bu golün ardından protokol tribünü karıştı. Protokol tribünün hemen önündeki bölümde maçı takip eden bazı Tabzonsporlular, Burak'ın golüyle büyük sevinç yaşadı. Beşiktaşlıların tepkisi üzerine burada bulanan kişilerin bir bölümü protokol tribününe çıkarken, bu sırada yumruklaşmaların yaşandığı görüldü. Protokol tribünü tam anlamıyla karışırken, özel güvenlik elemanları olayları yatıştırmakta zorlandı. -ŞENOL GÜNEŞ İLE BEŞİKTAŞ TARAFTARI TARTIŞTI- Maçın 74. dakikasında hakem kararına itiraz nedeniyle tribüne gönderilen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında son anlarda gerginlik yaşandı. Trabzonspor'un galibiyet golünün ardından, protokol tribünün önündeki bölümde maçı izleyen Güneş'e numaralı tribündeki bazı Beşiktaşlılar tepki gösterdi. Şenol Güneş'in, kendisine küfür edildiği gerekçesiyle oldukça kızgın olduğu gözlenirken, zorlukla yatıştırılan deneyimli teknik adam, maçın bitiminde protokol tribününe çıkıp, daha sonra soyunma odasına gitti. Trabzonsporlu taraftarlar Güneş'e sevgi gösterilerinde bulundular.

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