"Protokol sorunu var; Binali Yıldırım'ın Erdoğan'ın yardımcısı olarak atanacağı söyleniyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında "Protokol sorunu" olduğunu kaydetti. Selvi, "Protokol sorununu çözmek için Binali Bey’in seçimlerden sonra aynı zamanda başkan yardımcısı olarak atanacağı, il başkanlığı konusunun ise soğumaya bırakılacağı söyleniyor" diye yazdı.

Selvi bugünkü (28 Kasım 2018) "Binali Yıldırım ikna edildi mi?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Binali Yıldırım’ın adaylığı konusunda, pazartesi ve salı günü önemli gelişmelere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra Meclis Başkanı

Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Öğle yemeği

yiyip 1 saat baş başa görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın kaygılarını gidermeye çalıştığı söyleniyor. Binali Bey’in sadece protokol konusunda değil, il başkanlığı, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi ve ilçe belediye başkan adayları konusunda talepleri vardı. Protokol sorununu çözmek için Binali Bey’in seçimlerden sonra aynı zamanda başkan yardımcısı olarak atanacağı, il başkanlığı konusunun ise soğumaya bırakılacağı söyleniyor.