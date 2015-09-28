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Protokol gölgede otururdu, öğrenciler güneşin altında bekledi

Sıcaktan etkilenerek yere oturan öğrenciler, okul yöneticileri tarafından ayağa kaldırıldı

28 Eylül 2015 23:05

2015-2016 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Sivas'ta düzenlenen törende protokol mensupları gölgede otururken, güneşin altında bekleyen öğrencilerin bir kısmı sıcaktan etkilenerek yere oturdu. Okul yöneticileri yere oturan öğrencileri uyararak ayağa kaldırdı.

DHA'da yer alan habere göre, eni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu’nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı’na Sivas Valisi Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende ortaokulu öğrencileri judo gösterileri yaptı, küçüklerden oluşan mehteran takımı ilgi gördü. İlkokul öğrencilerinin şiir okuduğu törende, 8’inci sınıflar eğitime yeni başlayan 1’inci sınıflara çiçek verdi.

Valilik tarafından hazırlanan gölgelikli platformda protokol mensupları otururken, öğrenciler ve veliler sıcakta ayakta bekledi. Sıcaktan etkilenen bazı öğrenciler güneşten korunmaya çalışırken, bazıları da yere oturdu. Okul yöneticileri yere oturan öğrencileri uyararak ayağa kaldırdı.

Törende konuşan Sivas Valisi Alim Barut, "Ülkemizin en önemli meselesi eğitim ve öğretimdir. Bu alanda kalitenin artması her türlü teknik ve personel eksikliklerinin giderilmesi gereklidir. Eğitim bir bütündür. İdarecisi, velisi, öğrencisi, öğretmeni hep beraber hareket etmesi gereken ve birbirlerini tamamlayarak başarıyı yakalaması gereken unsurlardır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Barut ve yanındakiler okula yeni başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Birinci sınıflarla aynı sıralara oturan protokol üyeleri, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı ders kitaplarını verdi.

 

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