-PROTEZLİ UZUVLARIYLA MANŞ'I GEÇMEYE ÇALIŞACAK PARİS (A.A) - 18.09.2010 - Kolları ve bacakları olmayan bir Fransız, protezli uzuvlarıyla yüzerek Manş Denizi'ni geçmeye çalışacak. Philippe Croizon (42), İngiltere'nin Folkestone kasabası sahilinden kulaç atmaya başladı. Croizon'un 24 saatlik performansın ardından sabahın erken saatlerinde Fransız sahiline ulaşması bekleniyor. Croizon, ucunda paletler bulunan özel tasarlanmış protez bacak kullanıyor. 1994'te televizyon antenini düzeltirken akıma kapılarak kol ve bacaklarını kaybeden yüzücü, 2007'de de uçaktan paraşütle atlamıştı. Croizon, deneyimlerini anlattığı "J'ai decide de vivre" (yaşamaya karar verdim) adlı bir kitap yazmıştı.