T24 LogoT24 Logo
Dünya

PROTEZLİ UZUVLARIYLA MANŞ'I GEÇMEYE ÇALIŞACAK PARİS (A.A)

19 Eylül 2010 01:02

-PROTEZLİ UZUVLARIYLA MANŞ'I GEÇMEYE ÇALIŞACAK PARİS (A.A) - 18.09.2010 - Kolları ve bacakları olmayan bir Fransız, protezli uzuvlarıyla yüzerek Manş Denizi'ni geçmeye çalışacak. Philippe Croizon (42), İngiltere'nin Folkestone kasabası sahilinden kulaç atmaya başladı. Croizon'un 24 saatlik performansın ardından sabahın erken saatlerinde Fransız sahiline ulaşması  bekleniyor. Croizon, ucunda paletler bulunan özel tasarlanmış protez bacak kullanıyor. 1994'te televizyon antenini düzeltirken akıma kapılarak kol ve bacaklarını kaybeden yüzücü, 2007'de de uçaktan paraşütle atlamıştı. Croizon, deneyimlerini anlattığı "J'ai decide de vivre" (yaşamaya karar verdim) adlı bir kitap yazmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24