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BBC Türkçe

Protestoların gölgesindeki Venezuela'da bebek ölümleri artıyor

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da gebelik sırasında ve doğum sonrası bebek ölümlerinde önemli oranda artış olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise ülkede ilaçları stoklandığını belirterek muhalefeti kendisini darbeyle devirmeye çalışmak i

29 Nisan 2018 20:30

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da gebelik sırasında ve doğum sonrası bebek ölümlerinde önemli oranda artış olduğu açıklandı.

Venezuela Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede geçen yıl doğum sırasında gerçekleşen ölümler yüzde 65, bebek ölümleri de yüzde 30 oranında arttı.

Bakanlığın yaklaşık iki sene sonra internet sitesinde açıkladığı bu alanlardaki ilk veriler Venezuela'da sıtma ve difteri hastalarının sayısının da hızla arttığını gösterdi.

Ekonomik kriz sonrası Venezuela'da büyük bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor, çok sayıda doktor başka ülkelere göç ediyor.

Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro karşıtı protesto gösterileri haftalardır sürüyor.

Muhalefet süren krizden istifasını istediği Maduro'yu sorumlu tutuyor ve seçimlere gidilmesini istiyor.

Maduro ise ülkede ilaçları stoklandığını belirterek muhalefeti kendisini darbeyle devirmeye çalışmak ile suçluyor.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, geçen hafta asgari ücrete yüzde 60 zam yapmıştı.

Yiyecek yardımları da dahil edildiğinde ülkenin en düşük ücretli kesiminin geliri bu artışla birlikte ayda 200 bin bolivar (50 dolardan az) olacak.

Venezuela, halen dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ülkede bu yıl enflasyon yüzde 720'yi bulabilir.

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