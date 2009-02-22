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Spor

'Protestoları anlıyorum'

Skibbe maç sonrası yaptığı açıklamalarda taraftarın istifa çağrısına cevap verdi.

22 Şubat 2009 02:00



Skibbe maç sonrası yaptığı açıklamalarda taraftarın istifa çağrısına cevap verdi.

Skibbe maç sonrası şunları söyledi: "Maç sonuna doğru seyircilerin memnuniyetsizliğini anladım. 3-2'den sonra penaltıya kadar destekleri vardı ama penaltı kaçınca işler değişti. Ben bu protestoları anlayabiliyorum. Suçlu yok. Bütün sorumluluk bendedir, sahada da oyunculardadır. Bugün çok fazla hata yaptık. Kocaeli tehlikeli bir takım. Bu sonucu hazmedeceğiz. Bordeaux maçında bu işin sonunu getireceğiz. Taraftar takıma ve bana kızgın bunu biliyorum ama buna rağmen herkesin burda olmasını bekliyoruz. Aslında şu anda desteğe ihtiyacımız var" dedi.

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