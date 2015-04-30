Protestolar ABD geneline yayıldı



New York'ta düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. 60'tan fazla gösterici gözaltına alındı. Boston'daki protesto yürüyüşüne 500'den fazla kişi katıldı. Başkent Washington, Chicago ve Minneapolis'te (Minnesota) de gösteriler düzenlendi.

Baltimore'da ilan edilen sokağa çıkma yasağında ikinci gece ise sakin geçti. "Birkaç kişi dışında" yasağa uyulduğu belirtildi.

22:00 – 05:00 arasında sokağa çıkmak yasak

Baltimore'da bir siyahi gencin gözaltındayken ölmesi sonrasında başlayan olayların kontrolden çıkması üzerine olağanüstü hal ilan edilmiş, bir hafta boyunca 22:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Dün gece yasağı delmeye çalışan yaklaşık 100 kişinin polisle çatıştığı, birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sokağa çıkma yasağı başlamadan düzenlenen bir gösteriye ise binlerce kişi katıldı. 2 bin Ulusal Muhafız ve bin polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Baltimore Orioles beyzbol takımının maçı, güvenlik kaygısıyla seyircisiz oynandı.

Freddie Gray gözaltında öldü

Freddie Gray gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.