Protestocuya sarılan polis hakkında soruşturma

Danimarka'da peçe yasağını protesto eden bir eylemciye ağladığı sırada sarılan polis hakkında soruşturma açıldı. Polis kanunlara karşı çıkanları desteklemekle suçlanırken, avukatı bir 'diyalog yetkilisi' olarak müvekkilinin görevini yaptığını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kamusal alanda peçe yasağının geçen ay devreye girdiği Danimarka’da, bu yasayı protesto eden bir eylemciye sarıldığı gerekçesiyle bir polis hakkında soruşturma açıldı. Kadın polis ‘yasalara karşı çıkanları desteklemekle’ suçlanıyor. Avukatı ise müvekkilinin görevi gereği doğru davrandığını söyledi.

Söz konusu olay ülke çapındaki peçe yasağının devreye girdiği 1 Ağustos günü, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaşandı. Yasağa karşı bir protesto düzenlendiği sırada, bir kadın polis peçe giyen protestocu kadınlardan birine sarılırken görüntülendi. Ajanslara yansıyan görüntülerde, polisin sarıldığı kadın ağlıyordu.

Ancak bu durum sağ siyasetçilerin tepkisini çekti. Danimarka’daki azınlık hükümetinin büyük parçasını oluşturan göçmen karşıtı Liberal Parti’den Marcus Knuth ve bir dizi başka kişi, bu fotoğrafın yayımlanması sonrası kadın polis hakkında şikâyette bulundu. Knuth, “Bu fotoğraf polisi, katılmamaları gereken son derece hassas bir siyasi tartışmanın gönülsüz bir aktörü haline getirdi. Polisin işi kanunu uygulamaktır, kanuna karşı çıkan insanlara sarılmak değil” dedi.

Adı açıklanmayan polisin avukatı Torben Koch ise bu suçlamaya karşı çıktı. Koch, müvekkilinin olay sırasında doğru davrandığını çünkü kendisinin protestolar sırasında gerilimi yatıştırmakla görevli bir ‘diyalog yetkilisi’ olduğunu söyledi. Avukat, “Bu tam anlamıyla saçmalık. Müvekkilimin de söylediği gibi, eğer karşısındaki bir başkası olsaydı yine aynı şeyi yapacaktı. Dolayısıyla meselenin nikabla bir ilgisi yok” dedi.

Danimarka’daki peçe yasağı derin bir toplumsal bölünmeye yol açtı. Yasağın seküler ve demokratik değerleri muhafaza ettiğini savunanlar ile din ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söyleyenler karşı karşıya gelmiş durumda. Avrupa’da Fransa, Belçika, Hollanda, Bulgaristan ve Almanya’nın Bavyera eyaletinde de kamusal alanlarda peçe giymek yasak.