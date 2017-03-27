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Deutsche Welle

'Protestocular serbest bırakılsın' çağrısına Rusya'dan ret

Moskova, protesto eylemleri sırasında tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması için yapılan çağrıları geri çevirdi. Kreamlin muhalifi Navalni para cezasına çarptırıldı.

27 Mart 2017 17:28

Pazar günü Rusya'daki yolsuzluğu protesto mitingleri sırasında gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması için Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve münferit Avrupa hükümetleri tarafından yapılan çağrılar Kremlin'i etkilemedi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, çağrıları dikkate almayacaklarını ve ‘Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin kimseye milli yasaları ihlal etme hakkını vermediğini' söyledi.

Sözcü Rusya hükümetinin, izinli gösterilerde dile getirilen talepleri dikkate alacağını ve polisin hafta sonundaki izinsiz gösterilere yaptığı müdahalenin yerinde olduğunu dile getirdi.

Rusya yönetiminin protesto gösterilerinin çapını soğukkanlılıkla analiz ettiğini belirten Peskov, TASS ve İnterfaks ajansları tarafından yayınlanan açıklamasında, ‘gösterileri ne abartacaklarını, ne de küçümseyeceklerini vurguladı ve siyasetle ilgilenen vatandaşları yasa dışı ve izinsiz eylemlere teşvik eden etkenlerin bulunduğunu' söyledi

İnternet üzerinden protesto eylemlerini organize eden ve Moskova'da gözaltına alınan Kremlin muhalifi hukukçu Aleksey Navalni 20 bin Ruble para cezasına çarptırıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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