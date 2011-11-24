-Protestocular ABD Kongresi'ni ''işgal'' etti WASHINGTON (A.A) - 23.11.2011 - ABD'de ''Washington'u İşgal Et'' protestocuları sürpriz bir şekilde girdikleri ABD Kongresi'ni birkaç dakikalığına ''İşgal'' etti. Yaklaşık 2 aydır çadır kurdukları Özgürlük Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan protestocular, polisin dikkatini çekmeme adına kongre binasına yürüyüşlerine küçük gruplar halinde başladı. Birbirlerinden 3-5 dakika arayla kongrenin senato çalışma binalarından Dirksen'e giren protestocular, daha sonra koridorlarda üzerlerini değiştirip protesto tişörtlerini giydi. Binanın holüne gelen protestocular, burada pankartlarını açıp slogan atmaya başladı. ''Biz yüzde 99'uz, kongre yüzde 1'i temsil ediyor'' gibi sloganlar atan protestoclar, daha sonra basın açıklaması yaptı. Binadaki çalışanların ara katlar ve merdivenlerden izlediği eylemde kongre polisi de herhangi bir olaya karşı hazırda bekledi. Protestocular, Kongre polisinin yaptıkları eylemin kanuna aykırı olduğu yönündeki uyarılarının ve son yapılan ikazın ardından slogan atmaya devam ederek kongre binasından ayrıldı. -Başkentin en işlek caddesini işgal ettiler- Kongre binasının önünde de slogan atmayı sürdüren grup, daha sonra kaldırımda yürüyüşe geçti. Ancak ''yollar kimin? bizim'' sloganlarının ardından kaldırımdan inip anayolda yürümeye başlayan göstericilere polis arabaları ve motosikletli polisler eşlik etti. Kongrenin ana binasının önüne yürüyen göstericiler polisin kendilerine müdahale etmemesinden cesaret alarak bu kez de temsilciler meclisinin çalışma binasının önüne gitti. Burada da yine temsilciler meclisi üyelerine açıklamaları ve sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalısan protestocular, ardından şehrin en işlek caddelerinden Pennsylvania Bulvarı'nda yürüyüşe geçti. Washingtonlıların merakla izlediği, bazılarının da destek verdiği yürüyüşte göstericiler, caddedeki Basın Müzesi'nin önünde durarak, duvarında yazılı olan Amerikan Anayasasının 1. ek maddesini hoparlörden okudu. Göstericiler, eylemlerinin sonunda Özgürlük Meydanı'nda bekleyen diğer arkadaşları tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. -Beyaz Saray'ın önüne sembolik çadır- Grup daha sonra yine polis ekiplerinin eşliğinde Beyaz Saray'ın önüne geldi. Burada üzerinde ''işgal''yazılı ABD bayrağı açan protestocular, ''yüzde 99'u'' temsilen sembolik çadır kurup içine oturdu. Göstericilerin Beyaz Saray önündeki eylemi de olaysız sona erdi. -''Tutuklanacağımız için endişe ediyorduk'' Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren protestolarını izleyen AA ekibine eylemlerini değerlendirdi. ''Washington'ı İşgal Et'' grubunun direktörlerinden Margareth Flowers, eylemin beklediklerinden çok daha başarılı geçtiğini söyledi. Kongre binasına girdiklerinde tutuklanabilecekleri endişesi taşıdıklarını belirten Flowers, ''ancak polis gayet saygılı davrandı. Eylemimiz çok başarılı geçti. Bundan da cesaret alarak temsilciler meclisine de gitme kararı aldık. Orada da sesimizi duyurduk'' dedi.