Protestocu öğrencilere yaka paça gözaltı

T24- Cumhurbaşkanı Gül, akademik açılış törenine katıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde protesto edildi. “Parasız eğitim istiyoruz” pankartı açan öğrenciler, yaka paça gözaltına alındı.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) 2010-2011 Akademik Yılının açılış töreninde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Gül'ün törenin yapıldığı Oditoryum binasına girişinden hemen sonra 30 kişilik bir öğrenci grubu, B Blok önünde açtıkları pankartla ve attıkları çeşitli sloganlarla parasız eğitim talebinde bulundu.



Üzerinde “Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'a Özgürlük”, “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız- Gençlik Federasyonu” yazılı pankartı açıp “Parasız eğitim istemek suç değildir” sloganları atan biri kız iki öğrenciye polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri müdahale etti.



Öğrenciler gözaltına alındı. Polis gözaltına aldığı öğrencileri uzun süre yaka paça taşıdı.



B Blok önünde önünde toplanan öğrenciler “Üniversiteler bizimdir”, sloganları atarak, törenin yapıldığı binaya yürümek istediler.



Öğrenciler polisin izin vermemesi üzerine oturma eylemi yaptı.



