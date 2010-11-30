-PROTESTOCU ÖĞRENCİLER SERBEST KAYSERİ (A.A) - 30.11.2010 - Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) dünkü akademik yıl açılış töreni öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı protesto etmek isteyen iki öğrenci, serbest bırakıldı. Protesto girişimi sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ERÜ öğrencileri Lale D. ve Ramazan F. sorgularının ardından sağlık raporu alınması için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen öğrenciler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öğrencilerin, ifadelerinde protesto sebebini tam olarak anlatamadıklarını, demokratik haklarını kullanarak Bakan Yıldız'ı protesto etmek istediklerini söyledikleri öğrenildi. İki öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından da idari soruşturma açıldığı belirtildi. Lale D. ve Ramazan F, ERÜ'nün akademik yıl açılışının düzenlendiği Sabancı Kültür Sitesi'nin önünde, törene katılmak için gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı protesto etmek isterken gözaltına alınmışlardı.