-PROTESTOCU ÖĞRENCİLER DE ''ÇANKAYA SOFRASI''NDA ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, üniversitelerin öğrenci konseyi temsilcileriyle ''Çankaya Sofrası''nda bir araya gelmesini protesto eden Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Çankaya Köşkü önünde eylem yaptı. İran Caddesi üzerinde toplanan Birlik üyeleri, emniyet güçleriyle yaptıkları görüşme sonucunda Çankaya Köşkü önüne geldi. Burada ''Medrese değil, üniversite'', ''Cemaatlere değil, bilime özgürlük'' ve ''Atatürk gençliği görev başına'' sloganları atan eylemciler adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel, Cumhurbaşkanı Gül'ün ''öğrenci temsilcileriyle değil üniversitelerin bürokratik öğrencileriyle bir araya geldiğini'' savundu. Konsey başkanlarının üniversite öğrencilerinin sorunlarını bilmediğini, Cumhurbaşkanı Gül'ün öğrenci birlik başkanları, siyasi temsilciler ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleriyle görüşmesi gerektiğini ifade eden Yücel, ''Çankaya Sofrası'nda şu an öğrenci sorunları konuşulmuyor, çünkü sofrada oturanlar öğrenci değil. Laik, parasız eğitim isteyenler Cumhurbaşkanı ile görüşemiyor'' dedi. Yücel, belirleyecekleri 3 kişinin Cumhurbaşkanı Gül ile görüşme talebinde bulunacaklarını belirterek, taleplerine yanıt gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından emniyet güçleri öğrenci temsilcilerinin, Çankaya Köşkü'ne alınacaklarını söyledi. Bunun üzerine ODTÜ öğrencisi Mustafa Kaya, Gazi Üniversitesi öğrencisi Hazal Ilgın Bahçeli ve Ankara Üniversitesi öğrencisi Menekşe Çelikel, Birlik adına görüşmede bulunmak üzere Çankaya Köşkü'ne alındı.