Protesto sırası İTÜ’de; öğrenciler, rektöre sırtını döndü

Bilgi Üniversitesi’nde rektörün konuşma yaptığı sırada öğrencilerin sırtını dönerek protesto etmesinden sonra benzer görüntüler İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) de yaşandı. İTÜ öğrencileri, rektör Mehmet Karaca’nın konuşması sırasında sırtlarını dönerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

Öğrenciler yuhaladı

​Mezun olan öğrenciler, tebrik mesajı gönderen Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı da isimleri anons edilirken yuhaladı.

Bilgi'de ne olmuştu?

Bilgi Üniversitesi’nde rektör Mehmet Durman, İletişim Fakültesi’nde ders veren Prof. Zeynep Sayın'ın ders esnasında sarf ettiği "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım oldu'yu işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret sayarak Sayın'ı görevden almasından sonra mezuniyet töreninde öğrenciler “Zeynep Sayın yalnız değildir” sloganları atarak rektörü konuşturmamış, sırtlarını dönmüşlerdi. Yaşanan protestolar üzerine Durman istifa etmiş, yerine eski rektörlerden Remzi Sanver getirilmişti.