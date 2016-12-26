Protesto için IŞİD bayrağıyla sınırı geçti!

Berlin'de bir Noel pazarına kamyonla düzenlenen terör saldırısının ardından Avrupa, açık sınır politikasını tartışmaya devam ediyor.

İsminin Vlad Tapes olduğunu söyleyen Danimarkalı bir adam elinde IŞİD bayrağıyla Danimarka'dan Almanya'ya geçerek bu tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kar maskesi takan ve eline büyük bir IŞİD bayrağı alan Tapes, iki ülke arasındaki sınırdan rahat bir şekilde geçtiği anların videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Tapes, bu videoyu açık sınır politikasının tehlikelerine dikkat çekmek için yaptığını söyledi.

Videonun yüklendiği paylaşım sitesinde, videoyla birlikte "Açık sınırların olduğu yerde kendinizi rahat hissediyor musunuz?" notu paylaşıldı.