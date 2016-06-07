Protesto için Alman malı makam aracını örtüye kapattı!

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Belediye Başkanı AK Partili Ökkeş Namlı, Ermeni soykırımı yasa tasarısını onaylayan Almanya'yı protesto etmek için Alman malı makam aracının armasını siyah örtüyle kapatıp, kent meydanında bekletti.

Doğan Haber Ajası'ndan (DHA) Almanya'yı protesto etmek için ilginç bir yol seçen Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, dün öğle saatlerinde 80 AU 999 plakalı Mercedes marka makam aracının önündeki armasını siyah bir örtüyle kapattı.

Namlı daha sonra aracı Cumhuriyet Meydanı'na park ettirdi. Makam otomobili bir gece burada park edilmiş halde bekletildi. Araç, bugün tekrar bez çıkartılıp, belediye binasına götürüldü. Ökkeş Namlı, Almanya'yı protesto etmek için bu yolu seçtiğini söyledi.

TBMM ortak bilidiriyle tepki göstermişti

TBMM'de, Almanya Federal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin karar tasarısının onaylanmasına ilişkin, Ak Parti, CHP ve MHP'nin imzaladığı bildiri okunmuştu.



Üç partinin imza attığı ortak bildiride şöyle denildi: “Almanya Federal Meclisi’nin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşanan tehcir ile ilgili asılsız Ermeni iddialarını esas alan haksız kararını yüce Türk milletinin temsilcisi olan bizler kabul etmiyor, esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu adaletsiz ve mesnetsiz kararın kabulü, milletimizde derin bir infiale yol açmıştır" denmişti.