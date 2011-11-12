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Protesto hakkı olmayan demokrasi!

Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet'te "Protesto hakkı olmayan demokrasi!" başlığıyla yayımlanan (12 Kasım 2011) yazısı şöyle:Günümüz Türkiye’sinde bir durumu protesto etmenin bedelinin şiddet görmek olduğunu artık biliyoruz.Yerlerde sürüklenen öğrencilere, polis copuyla dağıtılan işçilere, biber gazıyla püskürtülen kalabalıklara şimdi de itilip kakılan milletvekili eklendi.Tunceli milletvekili Kamer Genç’in suçu TBMM kürsüsüne çıkarken eline bir fener almış olması. Böylece Deniz Feneri davasındaki gelişmeleri protesto ediyor. Protestoyu anlamlı ya da anlamsız bulabilirsiniz, ama bu bir milletvekilini ittirip kaktırarak kürsüden uzaklaştırmak için gerekçe olabilir mi?AKP’lilerin Deniz Feneri davası ile ilgili meselelerde neden bu kadar sinirlendikleri de ayrı bir mesele.Hassasiyetin böylesinin bir nedeni olmalı.Ortada bir dolandırıcılık davası var. İnançlı ve yardımsever insanların duygularının sömürüldüğü, yardım paralarının amaç dışı kullandığı Almanya’da verilmiş bir mahkeme kararıyla da sabit bulunmuş. Türkiye’deki soruşturma sürüyor, savcılar değişmemiş olsaydı belki bugün yarın iddianamesi de açıklanacaktı.AKP bu suçun takip edilmesinin gündeme getirilmesinden neden rahatsızlık duyuyor? Bunu kendilerine inanarak oy veren seçmenlerine açıklamalılar.Van’da, Valiyi protesto edenlerin aşırı güç kullanımı ve biber gazıyla dağıtılmaları da Türkiye’de görmeye alıştığımız bir tablo.Yetkililerin kendilerini “provokasyon” gerekçesi ile savunacaklarını tahmin etmek zor değil.Ama böyle ölçüsüz bir müdahale eğer varsa o provokatörlerin işlerini kolaylaştırmıyor mu?Bu ülkede protestonun temel bir demokratik hak olduğunu ne zaman kabul edeceğiz?