Protesto gösterilerinin arttığı Libya'da Koronavirüs nedeniyle bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yaşam koşullarının kötüleşmesi ve yolsuzluk nedeniyle protestoların arttığı Libya'da Trablus merkezli hükümet yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Çarşamba gecesi yürürlüğe giren yasak, Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Trablus'ta ve Zaviye'de protestoların başlamasından üç gün sonra geldi.

Yasak, yakın mesafelerde gıda veya ilaç almak satın almak için çıkanları kapsamıyor. Göstericiler de yasağın protestoları engellemek için getirildiğini savunuyor.

Çarşamba gecesi yasağı delen gruplar Trablus'ta Şehitler Meydanı'nda gösteri düzenledi. Göstericilere askeri araçlarla silahlı gruplar müdahale etti. Görgü tanıklarına ve sosyal medyada paylaşılan videolara göre protestocular güç kullanılarak dağıtıldı.

Uluslararası Af Örgütü, en az altı göstericinin Pazar günü kaçırıldığını ve birkaç göstericinin de gerçek mermi kullanan silahlı kişiler tarafından yaralandığını duyurdu.

Libya'da teyitli koronavirüs vaka sayısı 12 bini aştı, can kaybı da 219. Ülkede elektrik ve su kesintilerinin yanı sıra ekonomik krizin derinleşmesi, petrol üretiminin çökmesi protestoları tetikledi.

Guardian'ın haberine göre elinde “Yolsuzluk devletleri inşa edemez” yazılı pankart taşıyan 21 yaş ındaki Moez “Libya'da hiçbir şeyimiz yok. Petrolden, gazdan bahsediyorlar ama biz sadece gelirleri duyuyoruz. Hayvan gibi yaşıyoruz. Su yok, elektrik yok, para yok, bunların hiçbiri yok” dedi.