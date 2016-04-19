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Ekonomi

Protesto edilen senet tutarı yüzde 14 arttı

Yılın ilk üç ayında 231 bin senet protesto edildi

19 Nisan 2016 13:49

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Raporuna göre bu yılın ilk üç ayında toplam parasal tutarı 2,5 milyar lira olan 231 bin senet protesto edildi.

TBB Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 2016'nın ilk üç aylık döneminde protesto edilen senet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, senet tutarında yüzde 14'lük bir artış oldu.

Bu dönemde en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin parasal tutarlarının yüzde 28'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bu kenti yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya, yüzde 4 ile de Antalya izledi.

Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli olarak gerçekleşti.

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