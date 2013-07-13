Protesto, 6 milyar dolarlık projeden vazgeçirdi

Çin'in güneyindeki Guangdong vilayetinde, 230 hektarlık alana yapılması planlanan uranyum zenginleştirme tesisi, yerel halkın tepkisine neden oldu. Cuma günü yüzlerce insan sokaklara akın ederek, Guangdong'daki hükümet binasına yöneldi. Bina önünde başlayan protestolar nedeniyle yerel yönetim 6 milyar dolarlık projenin iptal edildiğini duyurdu.

Protestocular, projenin iptal edilmemesi durumunda eylemlerin ve protestoların süreceği uyarısını yaptı.

Proje iptal edilmeseydi, uranyum zenginleştirme tesisinin sanayinin yoğunlaştığı İnci Nehri deltasına kurulması planlanmıştı.

Hükümet halka kulak verdi

Çinli yetkililer son yıllarda halkın çevreye olan duyarlılığına kulak vermeye başladı. Bu güne kadar Çin hükümeti birçok petro-kimyasal ve metal işletme projesini ya iptal etti, ya askıya aldı ya da yerini değiştirdi.