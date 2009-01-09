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Sağlık

Proteinin fazlası zarar

Düzenli spor yapanların beslenme alışkanlıklarını düzenlemesi gerekiyor; çünkü hareketin artması ile vücudun ihtiyaçları da değişiyor.

09 Ocak 2009 02:00

Düzenli spor yapanların beslenme alışkanlıklarını düzenlemesi gerekiyor; çünkü hareketin artması ile vücudun ihtiyaçları da değişiyor.

Ancak bazı besin maddelerinin alımı kontrollü yapılmadığı takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de protein.

Kadıköy Şifa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Rabia Yurdagül Bugün gazetesine yaptığı açıklamada; fazla proteinin osteoporoz gibi hastalıkları tetikleyebileceğini belirtti.

Yurdagül, konuyla ilgili şunları aktardı: "Et, tavuk, balık vb. et ürünleri, süt, yoğurt, peynir vb. süt ürünleri ile yumurta gibi besinlerle, kurubaklagiller proteinlerin en iyi kaynaklarıdır. Beslenmede yetersiz protein alımı aşırı protein alımından daha zararsızdır ve aşırı protein alımı çok riskli olabilir.

Yapılan çalışmalarda, fazla protein veya amino asit kullanımının, proteinlerin atım ürünü olan ürenin vücuttan uzaklaştırılması için idrar çıkışını arttırdığı, böylece vücuttan daha fazla sıvı kaybedildiği ve dehidrasyona neden olduğu gösterilmiştir. Ayrıca fazla protein alımı karaciğer ve böbreklerin daha fazla yorulmasına neden olur ve idrar yoluyla kalsiyum kaybına sebep olduğundan osteoporoz riskini de artırır.”

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