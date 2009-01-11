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Sağlık

Protein körlüğü önleyebilir

Araştırmacılar sağlıklı ve hastalıklı gözlerdeki retinal hücrelerin ömrünü uzattığı görülen proteini tespit etmek için çalışıyor.

11 Ocak 2009 02:00

Araştırmacılar sağlıklı ve hastalıklı gözlerdeki retinal hücrelerin ömrünü uzattığı görülen proteini tespit etmek için çalışıyor. Keşfin bir gün genetik olarak retinal hastalığa eğilimli insanlar arasında körlüğü önleme tedavilerine liderlik edeceğini söylüyorlar.

"Histon deacetylase 4 (HDAC4)" olarak bilinen protein, doğal olarak fareler ve insanlar tarafından üretiliyor ve tipik olarak kas gelişimi ve kemik düzenlemesinde kullanılıyor. Yapılan araştırmada, HDAC4 miktarını normal seviyenin altına düşürmenin, sağlıklı gözlerde vakitsiz fotoreseptör hücre ölümüne neden olduğu görüldü. Buna karşılık, proteinin miktarını normal seviyenin üzerine çıkarmanın ise sağlıklı farelerin gözünde ve genetik kusurlu gözde (insanlarda da olabiliyor) kritik görme hücrelerinin ömrünü koruduğu görüldü. Boston'daki Harvard Tıp Okulu'nda Howard Hughes Tıbbi Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırma öğrencisi Bo Chen, bu genetik değişimin ileride körlüğü bitirmesine yardımcı olacağını söyledi.

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