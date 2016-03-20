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Sağlık

Prostat kanserine doğru teşhis koyan test geliştirildi

2.5 milyon sterlinlik araştırmanın henüz emekleme aşamasında

20 Mart 2016 10:16

İngiltere Birmingham Üniversitesi bilim insanları prostat kanseri vakalarını yüzde 90’ını başarıyla tespit edebilen bir test geliştirdiklerini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere gmre, uzmanlar, yeni testin mevcut testlerden çok daha etkili olduğunu ve binlerce erkeğin gereksiz operasyonlar geçirmesini engelleyeceğini söyledi.

Araştırmacılar, şu anda yürürlükte olan testlerin kandaki PSA proteinlerinin oranını ölçtüğünü ancak kimi zaman kanser göstergesi olan proteinleri zararsız proteinlerden ayırt etmeyi başaramadığını söyledi. Uzmanlar, geliştirdikleri cihaz sayesinde doktorlara bir tümörün varlığı ve boyutu ile ilgili kesin bilgiler verdiğini söyledi.

2.5 milyon sterlinlik araştırmanın henüz emekleme aşamasında olduğunu belirten uzmanlar yine de gelecekten çok umutlu olduklarını belirtti. 

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