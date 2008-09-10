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Sağlık

Prostat kanserine dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar

Prostat kanseri hastalığına dikkat çekmek ve kanserle ilgili araştırmalara destek vermek amacıyla, İngiltere'den 2 ay önce bisikletle yola çıkan 2 İngiliz, 2 bin 400 kilometrelik yolculu&

10 Eylül 2008 03:00

Prostat kanseri hastalığına dikkat çekmek ve kanserle ilgili araştırmalara destek vermek amacıyla, İngiltere'den 2 ay önce bisikletle yola çıkan 2 İngiliz, 2 bin 400 kilometrelik yolculuğu bu hafta sonunda Muğla'nın Datça İlçesi'nde sona erdirecek.

Prostat kanseri

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Muğla Bisiklet Platformu Başkanı Dr. Bülent Savran, yaptığı açıklamada, 2 İngiliz arkadaşın kanserle ilgili gönüllü mücadelesine, Marmaris- Datça etabında kendilerinin de destek vereceğini söyledi. Savran, Londra'da yaşayan ve bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan bisikletçiler 27 yaşındaki Jack Simpson ve 29 yaşındaki Tom McCaine'in, prostat kanseri araştırmalarına dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla 2 ay önce İngiltere'den yola çıktıklarını hatırlattı. 2 bin 400 kilometrelik yolculuğun son etabı için Marmaris- Datça arasının seçildiğini kaydeden Savran, 13 Eylül'de saat 09.30 pedal çevirecek Simpson ve McCaine'e platform üyelerinin de destek vereceğini belirtti.

70 kilometrelik Marmaris- Datça etabının yaklaşık 2 saatte tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Dr. Savran, şöyle konuştu:

``İnsan sağlığı için böyle bir araştırmaya destek verecek olmaktan mutluyuz. Spor faaliyetinin son etabı olan Marmaris- Datça arasında biz de İngiliz bisikletçilere destek olacağız. Toplumun kanser araştırmalarıyla ilgili olarak bilgilenmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak çok önemli. İngiliz bisikletçilerin tüm yol boyunca çektikleri fotoğraf ve video görüntüleri ile hazırlanacak kitapçık kanser araştırmaları yararına Türkiye'de de satışa çıkarılacak.''

(DHA)

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