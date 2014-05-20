Prostat kanseri bulaşıcı mı?

Ancak bazı kanser türlerinin enfeksiyondan kaynaklandığı bilinmesine karşın İngiliz Kanserle Mücadele Derneği uzmanları prostat kanserini de bunlar arasında saymak için erken olduğunu belirtildi. California Üniversitesi uzmanları laboratuvarda insanlardan alınan prostat hücrelerini inceledi.

Araştırma sonunda trikomoniyaz adlı bir hastalığın kanserin büyümesinde payı olduğu belirlendi. Sonuçları Amerikan Ulusal Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS'ta yayımlanan çalışmada bu bağlantıyı doğrulayacak ileri araştırmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı. Dünya genelinde 275 milyon kişide trikomoniyaz olduğu tahmin ediliyor. Trikomoniyaz, cinsel ilişkiyle geçen en yaygıb viral olmayan enfeksiyon olarak biliniyor. Trikomaniyaz çoğu zaman hiçbir belirti göstermiyor, hatta hastalar hastalıklarının farkında olmuyor.

Belirtiler

Erkeklerin, cinsel organlarının içinde kaşıntı ve tahriş, idrardan ya da boşalmadan sonra yanma hissedebildikleri ya da penislerinden beyaz bir sıvının geldiği belirtildi. Kadınların da cinsel organlarında kaşıntı, acı ve idrar yaparken rahatsızlık hissedebildikleri ya da cinsel organlarından kötü bir koku gelebildiği kaydedildi.

Bu, trikomoniyazla prostat kanseri arasındaki ilişki olabileceğini gösteren ilk araştırma değil. 2009'da yapılan bir araştırmada prostat kanseri olanların dörtte birinin trikomoniyaz belirtileri gösterdiği ve bu hastaların tümörlerinin daha büyük olabileceği belirtilmişti. Son araştırma, kesin bir bağlantı olmamasına rağmen, erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalık nedeniyle prostat kanseri riskine ne kadar açık olduğuna işaret etti. Prof. Patricia Johnson başkanlığındaki araştırma ekibi trikomoniyaza neden olan parazitin enflamasyona, iyi huylu ya da kanserli prostat hücrelerinin büyümesine ve yayılmasına neden olan bir protein içerdiğini tespit etti.