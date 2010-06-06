Prostat 50 yaşın üzerinde artıyor

T24 - Prostat büyümesinin, 50 yaşın üzerindeki her iki erkekten birini etkileyebilmesi nedeniyle en sık karşılaşılan ürolojik rahatsızlık olduğu bildirildi.





Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Muammer Kendirci, idrar kesesinin altında yer alan prostatın, uretra denilen dış idrar kanalını çevreleyen, erişkin erkeklerde ortalama 20 gram ağırlığındaki bir salgı bezi olduğu söyledi.





Prostatta, temel olarak 3 ana hastalığın ortaya çıktığını belirten Kendirci, bunların prostatın iyi huylu büyümesi (BPH), prostat kanseri ve iltihabı olarak sıralanabileceğini dile getirdi.





Kendirci, prostatın iyi huylu büyümesinin (Benign Prostat Hiperplazisi), bu 3 hastalık içinde en sık gözlenen rahatsızlık olduğunu dile getirerek, ''Prostat büyümesi, 50 yaşın üzerindeki hemen her iki erkekten birini etkileyebilmesi nedeniyle en sık karşılaştığımız ürolojik rahatsızlık'' dedi.





Prostat büyümesinin, ortaya çıkma nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, yaşlanmayla doğrudan ilişkili olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Kendirci, şöyle konuştu:





''Yaşlanmaya bağlı olarak özellikle kan ve prostattaki androjen hormonlarının düzeylerindeki değişiklikler, yapısal bazı değişikliklere yol açarak prostat büyümesine neden olmakta. Yani, hastalığın başlaması için temel neden yaşlanmadır. Yapılan araştırmalarda prostat büyümesinin kalıtsal bir geçiş gösterdiği ispatlanmıştır. Ailesinde prostat büyümesi olan bireylerin bu hastalığa yakalanma riski olmayan olgulara göre 4 kat daha fazladır.''





Kendirci, yapılan çalışmalarda, 40?50 yaşları arasındaki erkeklerde prostat büyümesi olasılığı yüzde 15?20 oranında izlenirken, bu oranın 50 yaşın üzerinde yüzde 50'ye, 60 yaşın üzerinde yüzde 65'e ve 80 yaşından sonra ise yüzde 90'lara çıktığına dikkati çekti.





Kendirci, prostat kanserinin, prostatın iyi huylu büyümesinden tamamen farklı bir durum olduğunu dile getirerek, Türkiye'de akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen 2. türün prostat kanseri olduğuna dikkati çekti.





