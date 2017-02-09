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Kültür-Sanat

Propaganda Yayınları, ihraç edilen akademisyenlerin kitaplarını ücret almadan basacak

"Akademisyenlerin çalışmalarını tüm geliri yazara bırakılacak şekilde yayınlamaya talibiz"

09 Şubat 2017 01:25

Propaganda Yayınları, 330 akademisyenin ihraç edildiği 686 sayılı KHK'nın ardından yaptığı açıklama ile işinden atılan akademşsyenlerin kitaplarını bütün gelirleri yazara bırakılacak şekilde basmaya hazır olduğunu duyurdu. Yayınevi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Propaganda Yayınları, KHK ile görevleri sonlandırılan akademisyenlerin yanındadır.

Bu amaçla, söz konusu akademisyenlerin çalışmalarını 
tüm geliri yazara bırakılacak şekilde yayınlamaya talibiz.
Bu şekilde, hem akademisyenlere yalnız olmadıklarını hissettirmeye,  hem de onların sözlerini yaymaya yardımcı olmaya çalışmak istiyoruz.

Eğer KHK ile akademik göreviniz sonlandırıldıysa, 
elinizde yayına hazır (ya da hazır olmak üzere olan) bir çalışma varsa,  lütfen bizimle irtibata geçin."
 

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