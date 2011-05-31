-PROPAGANDA SIRASI KURAYLA BELİRLENECEK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık binasında bugün saat 15.00'te kura çekimi yapılacak. 12 Haziran'da yapılacak 24. dönem milletvekili seçimi öncesi seçim takvimi işliyor. Seçim takvimine göre, radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da bugün saat 15.00'te kura çekilecek. Kura çekimi basına açık yapılacak.