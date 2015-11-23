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Ekonomi

'Promosyon bilet' iadelerinde tüketici lehine karar

14 gün içerisinde iade edilen bilet bedelinin tamamının tüketiciye ödenmesi yönünde karar alındı

23 Kasım 2015 12:51

Datça Tüketici İlçe Hakem Heyeti, havayolu şirketlerinin “promosyon bilet” adı altında satışa sundukları iadesiz biletlerin 14 gün içinde iade edilmesi halinde bilet bedelinin tamamının tüketiciye ödenmesine karar verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Datça’da tüketici Orhan Keskinsoy, internetten Dalaman - İstanbul, İstanbul - Samsun aktarmalı bir uçak bileti alarak 306.98 TL ödedi. Keskinsoy, bileti yasal süre içinde iptal ettirmek istedi ancak iptal etmek için kendisine sadece 32 TL iade yapıldı.

Datça Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, daha önce ödenen 32 TL’ye ilaveten, tüketiciden haksız yere alınan 274 TL’nin iade edilmesine karar verdi.

Hakem Heyeti kararında bilet satışının “Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliğine göre cayma hakkı kapsamı içinde olduğu” belirtildi.

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre havayolu şirketlerinin “iadesiz” bilet satmasının “haksız şart” olduğu belirtilen kararda, tüketicinin 14 gün içinde cayma hakkını kullandığından, fazladan alınan 274 TL’nin ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

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