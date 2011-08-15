-Proje yapan KOBİ desteklenecek ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''KOSGEB'in bundan sonraki destek modeli proje bazlı destekler. Proje yapan KOBİ desteklenecek. KOBİ'ler proje yapmayı öğrenecekler. Bu yönetim, üretim, istihdam, ihracat, ARGE projesi olabilir'' dedi. KOSGEB'in cari açığın azaltılması gibi tematik destekler de vereceğini belirten Ergün, ''Bu tema adı altında bin KOBİ'yi destekleyeceklerini'' bildirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bloomberg HT Televizyon'unda katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Seçimlerden önce KOSGEB'in destek programının içeriğini değiştirdiklerini anımsatan Ergün, KOSGEB'in daha önce genel destek programı ile kredi faiz desteği programlarına ağırlık verdiğini hatırlattı. Bu desteklerin ihtiyaç duyuldukça zaman zaman devam edeceğini ifade eden Ergün, ancak KOSGEB desteklerini ağırlıklı olarak proje destekleri üzerine oturttuklarını kaydetti. Proje yapan KOBİ'lerin destekleneceğini ve KOBİ'lerin proje yapmayı öğreneceklerini belirten Ergün, bu projelerin yönetim, üretim, istihdam, ihracat ve ARGE projelerinden oluşabileceğine dikkati çekti. Ergün, ''Yani değişik projeler olabilir. Bunların hepsine dönük destek modellerimiz var KOSGEB'de. Bu dönemde tematik destekler de var. Belli bir temayı da destekleyeceğiz. Tema ne? Cari açığın azaltılmasına katkı teması. Kim, hangi KOBİ'ler, hangi sektörlerde cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak KOBİ'ler? Üretim yapan KOBİ'ler hangileri? Cari açığın hangi kalemini azaltmaya dönük bir üretim yapabilecek KOBİ'ler. Bunlardan işte bin tane KOBİ'yi destekleyeceğiz. Bu tema adı altında'' şeklinde konuştu. Bu konudaki çalışmanın sürdüğünü belirten Ergün, bunun üretim, ARGE ve pazarlamasını da destekleyebileceklerini kaydetti. Söz konusu projenin her safhasını destekleyebileceklerini belirten Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama tema şu. Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak, üretimi, pazarlamayı ARGE'yi yapacak olan KOBİ'ler. Bin tane KOBİ desteklenecek. Destek limiti şu kadar olacak, şu kadar süre olacak gibi bunların süreleri, limitleri hepsi KOSGEB tarafından, arkadaşlarımız tarafından hazırlanıyor. İcra Komitesi'nden geçirip hızlı bir şekilde o destek modellerini de tematik destekler adı altında uygulayacağız. Ama tematik olan dışında bir KOBİ kendi teknolojik kapasitesini, rekabet gücünü artıran bir proje yapmıştır, bir ARGE projesi yapmıştır biz o projeyi de destekleyeceğiz. Bir ihracat projesi, bir yönetim organizasyon şemasını yenileme, yönetimini güçlendirme projesi yapmıştır, bilişim altyapısını güçlendirme, teknolojik altyapısını güçlendirme projesi yapmıştır KOBİ, o projesini de destekleyeceğiz. Cari açıkla ilgili olsun veya olmasın hiç önemli değil.'' Bu desteklerle ilgili çalışmanın çerçevesini arkadaşlarının Ramazan Bayramı'na kadar oluşturacaklarını belirten Ergün, ondan sonra da bu desteklerin başlatılacağını bildirdi. -Yeni teşvik sistemi- Hammadde üreticilerinin Türkiye'de yatırım yapmasını sağlamak amacıyla nasıl bir teşvik sistemi düşünüldüğünün sorulması üzerine de Bakan Ergün, teşvik sistemini gözden geçirdiklerini söyledi. Bu gözden geçirmenin hızlı bir şekilde muhtemelen de yılbaşına kadar tamamlanacağını belirten Ergün, ancak teşvik sisteminin gözden geçirilecek olması nedeniyle yatırımcıların yatırımlarından vazgeçmemeleri ve ertelememeleri gerektiğini bildirdi. Ergün, yeni teşvik sisteminde ilave bazı unsurların yer alması halinde teşvik sisteminin gözden geçirilmesi sürecinde yatırıma başlayanların da bunlardan yararlandırılacağını bildirdi. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili de önemli bazı mesafeler alacaklarını belirten Ergün, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİK) çerçevesinde zaten bu çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Yatırım ortamıyla ilgili hukuk sistemi ve kanunlarda bazı katılıklar bulunduğunu belirten Ergün, önümüzdeki dönemde bu katılıkları yumuşatarak yatırımın önünü daha da açmaları ve yatırımı daha cazip bir unsur haline getirmeleri gerektiğini anlattı. ARGE ve inovasyona yatkın olan sanayicilerle, Tekno Girişim Sermayesi Desteği almış, proje geliştiren tekno girişimcileri tam gün olarak bir araya getireceklerini de belirten Ergün, gençlerin ürettikleri projeleri bu ortamda sanayicilere sunarak, tartışacaklarını bildirdi. Ergün, bu ortamdan muhtemelen bazı ortaklıkların çıkacağını kaydetti. Bu konundaki pilot çalışmanın ise makine ve kalıpçılık konusunda yapılacağını belirten Ergün, daha sonra da elektrik ve elektronikte, yazılımda ve değişik sektörlerde o sektörün ileri gelen sanayicileriyle, o sektörde çalışan tekno girişimcileri bir araya getireceklerini bildirdi. Ergün, bundan yeni bir sinerji doğacağını ifade ederek, ''Üniversite hocalarımızı da eğer işletmelere, KOBİ'lere dönük proje yapar ve bunu bir KOBİ'ye kabul ettirirlerse o hocalarımıza da ayrıca destek veren modeller geliştiriyoruz. Üniversite döner sermayesinden bağımsız bir şekilde doğrudan doğruya hocanın kendisini destekleyeceğiz'' dedi.