



7-20 Eylül 2009 tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımımızın, şampiyonadaki maç programı belli oldu.







Şampiyonada D Grubu’nda Litvanya, Bulgaristan ve evsahibi Polonya ile birlikte mücadele edecek olan millilerimiz, grup maçlarına 7 Eylül Pazartesi günü Litvanya maçı ile başlayacak. Grubundaki ikinci maçında 8 Eylül Salı günü Bulgaristan ile karşılaşacak olan millilerimiz, son maçında ise 9 Eylül Çarşamba günü evshibi Polonya ile karşılaşarak grup mücadelesini tamamlayacak.



Millilerimizin, grubunu ilk 3 sırada tamamlaması durumunda bir üst tura yükselerek 6 takımlı F Grubu'nda yer alacak. Millilerimiz F Grubu'nda, C Grubu'nu ilk üç içinde bitiren takımlar ile birlikte mücadele edecek. F Grubu maçları ise Lodz şehrinde oynanacak