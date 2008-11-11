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Spor

Programı belli oldu

Avrupa basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımımızın, şampiyonadaki maç programı belli oldu.

11 Kasım 2008 02:00



7-20 Eylül 2009 tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımımızın, şampiyonadaki maç programı belli oldu.



Şampiyonada D Grubu’nda Litvanya, Bulgaristan ve evsahibi Polonya ile birlikte mücadele edecek olan millilerimiz, grup maçlarına 7 Eylül Pazartesi günü Litvanya maçı ile başlayacak. Grubundaki ikinci maçında 8 Eylül Salı günü Bulgaristan ile karşılaşacak olan millilerimiz, son maçında ise 9 Eylül Çarşamba günü evshibi Polonya ile karşılaşarak grup mücadelesini tamamlayacak.

Millilerimizin, grubunu ilk 3 sırada tamamlaması durumunda bir üst tura yükselerek 6 takımlı F Grubu'nda yer alacak. Millilerimiz F Grubu'nda, C Grubu'nu ilk üç içinde bitiren takımlar ile birlikte mücadele edecek. F Grubu maçları ise Lodz şehrinde oynanacak

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