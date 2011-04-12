Program yarıda kaldı!

T24 - Kanaltürk’te yayımlanan Son Kale programı dün gece yarıda kaldı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun yayına bağlanarak, Fenerbahçe maçındaki performanslarını eleştiren yorumculara sert yanıtlar verdi.



Programın sunucusu Reha Muhtar’ın, cevap hakkı isteyen ve Uygun’a soru sorma girişiminde bulunan Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar’ı engellemesi üzerine tartışma çıktı. Toroğlu ve Çakar, Bülent Uygun’un “Bana istediklerini sorabilirler” demesi üzerine “Artık bir şey konuşmayacağız” karşılığını verdiler. Reha Muhtar da sinirlenerek “Bu programı ben yönetiyorum. Ve burada da bitiriyorum” diyerek yayını kesti.





