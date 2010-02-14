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Yaşam

Profösör'ün cinnet anı

ABD'de bulunan Alabama Üniversitesi'ndeki kürsüsünden uzaklaştırılan profösör silahıyla dehşet saçtı...

14 Şubat 2010 02:00

 T24- ABD'de bulunan Alabama Üniversitesi'ndeki kürsüsünden uzaklaştırıldığını öğrenen öğretim görevlisi Amy Bishop, yanında taşıdığı silahını profesörlere doğrulttu: Korkunç olayda üç profesör hayatını kaybetti, üçü de yaralandı.




ABD bir okul baskınıyla daha ayağa kalktı ancak bu kez okul basan kişi bir öğrenci değil, bir profesör. ABD’deki Alabama Üniversitesi silahlı kadın profesör tarafından kana bulandı. Olayda üç öğretim üyesi öldü, üçü de yaralandı. ABD’nin Alabama eyaletindeki Huntsville’de bulunan Alabama Üniversitesi’nde dün Harvard mezunu Amy Bishop adlı kadın profesör silahla dehşet saçtı. Alabama Üniversitesi’ndeki kürsüsünden uzaklaştırıldığını öğrendikten sonra ortalığı kana bulayan Bishop’un öfkeden deliye döndüğü ve yanında taşıdığı silahı çıkarıp profesörlere doğrulttuğu söyleniyor. Biyoloji profesörü olduğu açıklanan kadının silahla ateş açarak üç öğretim üyesini öldürdüğü, üçünü de yaraladığı söyleniyor. Yetkililer profesörün olayın meydana geldiği fen fakültesi binası önünde tutuklandığını açıkladı. Olay yerel saatle 16.00’da kimya bölümünün bulunduğu Shelby Hall’da meydana geldi.


Öğrenciler şokta


Üniversite sözcüsü Ray Garner, biyoloji bülümü başkanı Gopi Podila, biyoloji bölümü doçentleri Maria Davis ve Adriel Jahnson’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralanan biyoloji doçenti Joseph Leahy’nin durumunun kritik olduğu, doçent Luis Cruz-Vera’nın ve asistan Stephanie Monticello’nun durumlarının sabit olduğu açıklandı.


Harvard Üniversitesi mezunu Bishop’a, toplantıda kürsüsünden uzaklaştırıldığının açıklandığı, Bishop’ın da bu habere öfkelendiği açıklandı. Olaydan sonra büyük üzüntü yaşayan ve şok geçiren öğrencileri profesörleri teselli etmeye çalıştı

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