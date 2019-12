Profiterol ile andılar

Söz yazarı Aysel Gürel, vefatının birinci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



Gürel'i anmaya gelen yakınları ve sevenleri, mezarını çiçeklerle süsledi. Yapılan duanın ardından törende bulunanlara Aysel Gürel'in en sevdiği tatlı olan profiterol ikram edildi. Bu arada, Aysel Gürel'in şiirlerinin yer aldığı bir kaset dinletisi de yapıldı.



Anma törenine, Aysel Gürel'in kızları Müjde Ar ve Mehtap Ar, damadı eski bakanlardan Ercan Karakaş, torunu Söz Ar, besteci Garo Mafyan ile bazı yakınları ve sevenleri katıldı.



Müjde Ar, basın mensuplarına annesi Aysel Gürel'den ayrı geçen bir yılı anlatırken, “Ben onu küçük bir kız çocuğu gibi görürdüm. O kadar saf ve masumdu. Onu hiç kirlenmeyişliliğiyle çok andık” dedi.Gürel'in 79 yaşındayken bile hayata hala çok şaşıran bir yönünün olduğunu ifade eden Ar, “Onu çok özlüyoruz, ama yaşam böyle, bir yerde noktalanıyor” diye konuştu. Annesinin ölümünden sonra yayımlanmamış binlerce şiirini bir araya getirdiklerini anlatan Ar, bunları bir kitap haline getirerek sevenleriyle paylaşacaklarını ve Gürel'i böyle yaşatacaklarını söyledi.



Mehtap Ar da annesine büyük bir özlem duyduğunu belirterek, “Şu an rüya görüyormuşum, uyandığımda annemi görecekmişim gibi geliyor” dedi.“O benim annemdi, çocuğumdu, sevgilimdi, babamdı, benim her şeyimdi” diyen Mehtap Ar, şunları söyledi:“Onu çok özlüyoruz. Her an gelecekmiş gibi. Bana geldiğinde parmağını zilden hiç çekmezdi. 'Benim geldiğim belli olsun istiyorum' derdi. Ben iyi şeyler yaptığımda beni teşvik eder, yüreklendirirdi. Ben de güzel şeyler yapıp annemi mutlu etmeye çalışırdım. Herkese moral verirdi, hayata hep iyi bakardı. Hep bunları bekliyorum.”



Müjde Ar'ın eşi eski bakanlardan Ercan Karakaş da Aysel Gürelsiz bir yılın çok zor geçtiğini belirterek, 'Aysel Gürel unutulacak bir insan değil. Kendisi bir dünya insanıydı, üretkendi. Ölümünden sonra gördük ki yayımlanmamış binlerce eseri var. Onları toparlıyoruz. Aysel gibi insanlar aramızdan ayrılsa da ürettikleriyle yaşamaya devam ederler. O da bizim tesellimiz oluyor” diye konuştu.



Besteci Garo Mafyan da “Ayselsiz hayat hiç çekilmiyor. Bizim için çok başka bir insandı” sözleriyle duygularını dile getirdi.