Profiline kimin baktığını merak edenler dikkat

T24 - Facebook'ta kullanıcıların büyük bir bölümü, profil sayfasına hangi arkadaşının tıkladığını fazlasıyla merak ediyor.





Bu nedenle "Profilime kim bakmış" türü uygulamalara yoğun ilgi gösteren kullanıcılar, böylece hangi arkadaşlarının profil sayfalarına tıkladığını öğrendiğini zannediyor.



Zannediyor diyoruz; zira güvenlik yazılımı şirketi Trend Micro tarafından yapılan son açıklama, bu tür uygulamaların tamamen yalan olduğunu ve kimsenin bu bilgileri öğrenmesinin mümkün olmadığını ortaya koyuyor.



Facebook kullanıcılarının azımsanmayacak bir bölümü, profillerine kimin tıkladığını ve fotoğraflarına hangi arkadaşlarının baktığını öğrenmek için bu bilgileri gösterdiğini iddia eden uygulamaları profiline yüklüyor.



İsimleri genellikle "Profilime kim bakmış" veya "Profiline bakanı gör" şeklinde olan bu uygulamalarla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan güvenlik yazılımı şirketi Trend Micro yetkilileri, bu tür uygulamaların kesinlikle yüklenmemesi gerektiğini açıklarken, bu uygulamaların yüklenmesiyle kişilerin profil bilgilerinin bu uygulamayı geliştirenlerin eline geçtiğine dikkat çekti.



Hiçbir şekilde kullanıcılara veya uygulama geliştiricilere bu tip bir yetki verilmediğinin altını çizen uzmanlar, bu uygulamaların yüklenmesiyle kullanıcıların profil sayfalarına hangi kullanıcıların tıkladığını öğrenmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.





"Profilime kim bakmış" türü uygulamalar nasıl çalışıyor



Aslında bu tip uygulamaların çalışma mantığı oldukça basit: Önce kullanıcılar bu uygulamayı profillerine yüklüyor; ardından belirli bir süre geçtikten sonra kullanıcıların karşısına arkadaşlarının isminin yer aldığı bir liste çıkıyor. Uygulamanın iddiasına göre bu listede yer alan isimlerin hepsi söz konusu kişinin profiline sık sık girenlerden oluşuyor. Oysa uzmanların bu konudaki görüşü de dikkate alındığında böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkıyor. Bu tür uygulamalar bu listeleri ya gelişigüzel oluşturuyor ya da Facebook'ta "ileti" durumunu ya da "fotoğraflarını" en son güncelleyen isimleri baz alarak bu listeyi oluşturuyor.









