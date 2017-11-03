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Profil borularının içinden 21 bin 920 paket kaçak sigara çıktı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda, sac profil boruların içersine gizlenmiş 21 bin 920 paket, kaçak sigara ele geçirildi

03 Kasım 2017 22:36

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda, sac profil boruların içersine gizlenmiş 21 bin 920 paket, kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi\'nde kaçak sigara olduğu belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Ekiplerin depoda yaptıkları aramada sac profil boruların içine gizlenmiş 21 bin 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken adı açıklanmayan işyeri sahibi ise gözaltına alındı.

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