Profesyonel komandolar 2010'da

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, komando birliklerinin tamamen profesyonel personelden oluşturulması çalışmalarında yüzde 70’e ulaşıldığını, bunun önümüzdeki Aralık ayında yüzde 86’ya ulaşacağını belirterek, toplam 5 komando tugayının 2010 yılı içerisinde profesyonelleşmesinin tamamamlanacağını açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı Haftalık Basını Bilgilendirme Toplantısı’na Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, Adli Müşavir Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ve İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak katıldı.



Profesyonel ordu



Tuğgeneral Metin Gürak, TSK’nın süreklilik isteyen bazı kadrolarında profesyonelleşme çalışmalarına kademeli olarak devam edildiğini ve bu kapsamda komando birliklerinin tamamen profesyonel personelden oluşturulmasının hedeflendiğini hatırlattı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca, 5 komado tugayının frofesyonelleşmesi çalışmalarına daha önce de açıklandığı gibi devam edildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, bu kapsamda, komando kollarında yedek subay görevlendirilmeyecek şekilde muvazzaf subay ve astsubay kadrolarının tamamının desteklenme başlandığını açıkladı. Bugüne kadar temin edilen 2 bin 750 uzman erbaş ile komando birliklerinin yüzde 70’inin profesyonel hale getirilmesinin sağlandığını belirten Tuğgeneral Gürak, 650 uzman erbaşın daha sisteme girmesi ile bu oranın Aralık 2009’da yüzde 86’ya ulaşacağını duyurdu.



Bu arada Jandarma Genel Komutanlığı’nca, 1 Jandarma Komando Tugayı’nın tamamının profesyonelleştirilmesi çalışmasının 2008 ve 2009 yıllarında temin edilerek sisteme giren 872 uzman erbaş ile tamanlandığını hatırlatan Tuğgeneral Gürak, Jandarma Özel Harekat Birlikleri’nin ise tamamının profesyonel personelden oluştuğunu bir kez daha hatırlattı.



Özlük ve sosyal haklar yenilendi



Tuğgeneral Metin Gürak, Hizmetin daha iyi yürütülmesi, çalışanların yaşam standardı ile moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla, gereken tedbirleri almanın, TSK’nın bugüne kadar uyguladığı ana prensip olduğunu söyledi. Bu kapsamda TSK personelinin özlük hakları, eğitim seviyeleri, sosyal hakları, sahip oldukları yetkiler ile ilgili olarak bugüne kadar bir çok çalışmanın yapılarak sonuçlandırıldığını belirten Tuğgeneral Gürak, subaylarla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları şu şekilde açıkladı:



“Kadrosuzluk tazminatının kıdemli albaylıktan itibaren emekli olan personele verilmesine yönelik kanun değişikliği yapılmış ve uygulanmaya başlanmış. Diğer yandan TSK hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapan personelin öğrenimde geçen sürelerinin yarısının yükümlülük süresinden sayılması. Sözleşmeli subay ve astsubayların temini, yetiştirilmeleri, özlük ve sosyal hakları ile ayırma ve ayrılma esaslarının yeniden düzenlenmesi. İç güvenlik harekatında görev alması nedeniyle tıpta uzmanlık sınavına katılamayan tabip subaylara ilave hak verilmesi.



Komando temel ve ihtisas kursu gören subaylara Harp Akademileri sınavına girişte ek puan verilmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmıştır.



Özlük hakların iyileştirilmesi ve uçuş, Paraşüt Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam hizmetleri tazminatının yeniden düzenlenmesi konularındaki çalışmalar devam etmekte olup, tabiplerin özlük haklarını iyileştirmek maksadıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve halen TBMM Genel Kurulunda bulunan Tamgün Yasası kapsamına askeri tabipler de dahil edilmişlerdir.



23 Ocak 2009 tarihinde yapılan basın bilgilendirme toplantısında astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim seviyeleri, sosyal hakları, sahip oldukları yetkiler ile ilgili açıklama yapılmış idi. 2009 yılı içerisinde; üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 3'er yıl olan rütbe bekleme sürelerinin 6'şar yıla çıkarılması ve buna bağlı olarak tazminat oranlarının yeniden düzenlenmesi.



Astsubayların daha genç rütbelerde subaylığa geçişlerine olanak sağlamak maksadıyla, subaylığa müracaat yılının 7'nci hizmet yılından 5'inci hizmet yılına çekilmesi, yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara subaylara uygulanan yüksek lisans öğrenim kıdemi verilme esasları dahilinde kıdem verilmesine yönelik yasal düzenlemeler tamamlanmıştır.



Görevdeki astsubayların TSK hizmet tazminatlarının artırılarak özlük haklarının iyileştirilmesi ile astsubaylarımıza üst karargah hizmetlerine yönelik müşterek bir eğitimin verilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.



Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlarımızın özlük hakları ile ilgili iyileştirme faaliyetleri kapsamında; Uzman Jandarmaların göreve başlangıç derece ve kademelerinin 11/1'inden, emsalleri gibi 10/1'ine yükseltilmesi, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların ilerleyebilecekleri derece ve kademelerin 3/8'inden 2/6'sına yükseltilmesi ve belirli şartlarda (2 yıl ve daha uzun süreli yüksek okul mezunu olanlar ile lise mezunu olanlardan son altı yıllık sicil notu ortalaması %90 üzerinde olanlara) 1'inci dereceye yükselebilme hakkı verilmesi,



Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlarda ilave öğrenime kademe verilmesi (2 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenlere bir kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenlere iki kademe, 4 ve daha uzun süreli yüksek öğrenim bitirenlere ise bir derece),



Uzman erbaşlara 46 yaşında emeklilik hakkı sağlanması ve azami 45 yaş sınırı sebebiyle daha önceden sözleşme yapılamayan uzman erbaşlara da bu hakkın verilmesi,



Uzman erbaşlara, astsubaylara verilen ek gösterge rakamlarının 2/3'ünün verilmesi hususları düzenlenerek MSB'ye gönderilmiştir.



Bu çalışmalar kapsamında, emekli personelimizle ilgili olarak; Lise mezunu emekli astsubayların, iki yıllık yüksek okul mezunu olarak intibaklarının yapılması, Emekli astsubaylara ilave 100 TL'lik artış sağlanması, İkinci dereceden emekli olan astsubayların emekli aylıklarının 171 TL iyileştirilmesi maksadıyla ek göstergelerin düzenlenmesine yönelik teklifler Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlığa gönderilmiştir.”



Askeri okullara her ilden başvuru



Tuğgeneral Metin Gürak, TSK’da görev yapacak personel için TSK bünyesindeki eğitim kurumlarına alımlarda Türkiye’nin her bölge ve ilinden yeterlilik kriterlerini taşıyan fertlerin alınmasına büyük önem verildiğini açıkladı.



Gürak, açıklamasında, TSK eğitim ve öğretim kurumlarında her ilden öğrenci bulunduğu gibi yeni alınacak başvurularda da, her ilden müracaatta bulunulduğu vurgusunu yaptı. Tuğgeneral Metin Gürak şunları söyledi:



“Dün olduğu gibi bugün de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görev alacak personelin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki eğitim kurumlarına alımında her meslekten, her gelir seviyesinden ve Türkiye'nin her bölge ve ilinden yeterlilik kriterlerini karşılayan fertlerin alınmasına büyük önem verilmektedir. Eğitim kurumlarının insan kaynakları seçme ve değerlendirme merkezleri bu amaçla;



Ülkenin her bölgesindeki insan kaynaklarımıza ulaşmaya, TSK eğitim kurumlarını il il ve ilçe ilçe dolaşarak tanıtmaya, Okullarda özel tanıtım konferansları vermeye büyük gayret tahsis etmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri 2009 yılında bütün illerde Milli Güvenlik derslerinde yapılan tanıtımın yanı sıra, Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde oluşturulan gezici ekipler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dahil olmak üzere toplam 68 ilde tanıtım konferansları düzenlemiştir.



Türkiye'nin eğitimdeki bölgesel farklılıklara rağmen 2009 yılında bu gayretlerin bir sonucu olarak, istisnasız her ilimizden, askeri liselere ve astsubay okullarına müracaat edilmiştir. İstatistikler askeri liselere alınacak 1.000 öğrenci için 81 ilden toplam 53.523 adayın müraacat ettiğini göstermektedir. Astsubay meslek okulları için de benzeri durum söz konusudur. 2.883 kişinin alınacağı okullara Türkiye genelinde tüm illerden 38.432 kişi müracaat etmiştir. Halen TSK eğitim ve öğretim kurumlarında her ilimizden öğrenci bulunmaktadır.”



1 terörsit yakalandı, 2 kişi teslim oldu



18 Eylül 2009 tarihinden bugüne kadar geçen dönem içerisinde, iç güvenlik olayları kapsamında 1 bölücü terör örgütü mensubunun yakalanığını ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun ise teslim olduğunu açıklayan Tuğgeneral Metin Gürak, “Bölücü terör örgütünün sivil vatandaşlarımıza yönelik eylemlerinde, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmış, bir vatandaşımız kaçırılmıştır” dedi.



Dönem içerisinde, güvenliği sağlamaya yönelik olarak yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde ise çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu da bildirildi.



Genelkurmay Başkanı İspanya'ya gidiyor



Tuğgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, İspanya Genelkurmay Başkanı'nın resmi davetlisi olarak, 27-30 Eylül tarihleri arasında, İspanya'yı ziyaret edeceğini belirterek, ziyarette, iki ülke arasındaki askeri işbirliği konuları görüşüleceğini açıkladı.



Deniz zaferi kutlanacak



Bu arada, Preveze Deniz Zaferi'nin 471'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle, 27 Eylül 2009 Pazar günü saat 10.00'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında bir tören düzenleneceği bildirildi.



Gölcük'ten Aden'e uğurlama töreni



Yine aynı gün TCG Gökova Firkateyninin, Aden Körfezi’nde görev yapan Birleşik Görev Kuvveti-151'e uğurlama törenin de, saat 09:00'da Gölcük/Kocaeli'nde, Poyraz Limanı’nda icra edileceği açıklandı.



Soruları yazılı istendi



Genelkurmay Genelsekreteri Tümgeneral Ferit Güler, basın mensuplarının bilgilendirme toplantısında açıklanan konular dışında ki sorularını yazılı olarak iletmelerini ve bu sorulara daha sonra yanıt verileceğini belirterek, toplantıda soru kabul etmedi.